В Нижневартовске у подъезда одного из домов произошла драка со стрельбой

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры, инцидент произошел вечером, 25 сентября на улице Героев Самотлора. Во время ссоры с участием нескольких человек, один достал оружие и устроил пальбу. Все лица, причастные к произошедшему событию, установлены. Ими оказались граждане РФ 2003, 2002 и 2004 годов рождения

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ч. 1 ст. 226 (незаконное завладение оружием) УК РФ. Два фигуранта задержаны и помещены в СИЗО.