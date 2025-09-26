Дональд Трамп сильно поругался с женой в вертолете

Еще одна ссора главы государства и первой леди произошла на борту воздушного судна, на этот раз – между президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией.

Бурное выяснение отношений журналисты увидели, когда Трампы сели на борт вертолета президента, покидая 80-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На улице темнело, а салон вертолета ярко освещался, так что можно было видеть, как Трамп очень эмоционально что-то говорит, буквально кричит на жену, та пытается отвечать. В какой-то момент Трамп даже начал грозить женой пальцем.

Представитель Белого дома и сами супруги пока не комментировали этот эпизод. СМИ считают, что ссора могла быть связана с другим неловким моментом этого дня: когда Трампы прибыли в штаб-квартиру ООН и начали подниматься по эскалатору, лесенка остановилась, и президент чуть не упал на жену, которая шла впереди. Глава государства тут же обрушился с критикой на администрацию ООН, и Мелании, судя по всему, этот всплеск эмоций мужа был очень не по душе.

В мае этого года весь мир стал свидетелем похожей разборки между французским президентом и первой леди. Прибыв во Вьетнам, супруги поругались в дверях борта номер один. Правда, в этот раз с агрессивной позицией выступала жена: в объективы камер попал момент, когда Эммануэль Макрон получает пощечину. Потом он заявил журналистам, что они с женой просто дурачились, снимая стресс.