Армянская оппозиция присоединилась к намерению выразить импичмент Пашиняну

Представитель оппозиционного парламентского блока "Армения" Ишхан Сагателян подтвердил, что он и его соратники поддерживают желание выразить импичмент премьеру страны Николу Пашиняну.

Он передал бланк с поставленными для этого три месяца назад подписями членов блока другому оппозиционному альянсу – "Честь имею", пишет РИА Новости.

Весной в Армении оппозиция заявила, что запускает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте. Это случилось после того, как он не ответил на требование уйти в отставку.