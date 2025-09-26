Трамп добивается возвращения смертной казни в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп собирается требовать возвращения смертной казни в округе Колумбия, где находится Вашингтон. Он обратился к прокуратуре с требованием добиваться максимально широкого применения высшей меры наказания. В записке на имя генерального прокурора Пэм Бонди и окружного прокурора Жанин Пирро говорится, что в Колумбии введено чрезвычайное положение в связи с разгулом преступности, и возвращение смертной казни станет логичным продолжением антикриминальной политики.

Округ Колумбия отказался от применения смертной казни в 1981 году.

Ранее Пирро говорила, что прокуратура будет добиваться вынесение приговора к смертной казни для Элиаса Родригеса, жителя Чикаго, который обвиняется в убийстве двух сотрудников посольства Израиля у стен Вашингтонского еврейского музея (нападение произошло в мае 2025 года).

Бонди же критиковала администрацию предыдущего президента, который наложил мораторий на так называемые федеральные казни – действующая администрация это решение отменила.

Противники смертной казни отмечают, что избиратели округа выступают против применения высшей меры.