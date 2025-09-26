В Перми из здания школы эвакуировали 506 человек из-за пожара в подсобке

Сегодня в Перми эвакуировали 506 человек из школы №64 по ул. Ласьвинская из-за пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

Из них - 436 человек - ученики. Все они покинули здание до прибытия спасателей.

Сообщение о пожаре в МЧС поступило сегодня, в 11.50. На вызов прибыли 42 человека личного состава и 11 единиц техники. Прибывшие на вызов первое подразделение обнаружило пожар в подсобке на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

Огонь был ликвидирован огнеборцами с помощью школьного огнетушителя на начальном этапе. Площадь пожара составила один квадратный метр.