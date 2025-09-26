В Смоленской области продолжают тушить горящие цистерны с бензином сошедшего с рельсов поезда

В Смоленской области, на перегоне Рудня – Голынки, продолжается ликвидация последствий возгорания вагонов, возникшего после столкновения грузового поезда и грузового автомобиля.

Продолжается тушение возгорания. Идёт контроль за экологической обстановкой. На месте работают сотрудники экологической лаборатории МЖД, которые на границе с расположенным неподалёку посёлком развернули экологический пост, берут пробы воды, воздуха. Для исключения попадания загрязняющих веществ в реку Ольшанка, протекающую рядом с железнодорожным полотном, выставлены специальные боновые ограждения, сообщает пресс-служба МЖД.

Пожар на сошедшем с рельсов поезде начался после столкновения на ж/д переезде с грузовиком. В результате аварии пострадали машинист и его помощник, они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Смоленская транспортная прокуратура начала проверку.