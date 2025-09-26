"Северный поток" можно запустить в любой момент - Кремль

Кремль считает, что диверсия на газопроводе "Северный поток" не могла быть совершена без ведома администрации президента США Джо Байдена. Об этом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, "красноречиво говорит факт ареста конкретного подозреваемого".

В середине сентября 2025 года стало известно, что Италия экстрадирует в Германию задержанного гражданина Украины Сергея Кузнецова. Ему инкриминируют организацию диверсии и непосредственное руководство операцией.

При этом Песков подчеркнул, что запустить оставшуюся практически целой после подрыва нитку "Северного потока" можно в любой момент.