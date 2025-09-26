Если Путин согласится на перемирие – на Украине уже завтра могут пройти выборы, - Зеленский

Если завтра Путин согласится на перемирие на любой срок - на Украине уже могут быть выборы, заявил Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios.

Накануне президент Украины также заявлял, что не намерен оставаться во главе государства после окончания конфликта и что обратится в Раду с просьбой организовать выборы, когда будет достигнуто перемирие.

Также в интервью Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто, если у Киева не будет сил, чтобы вернуться к этой теме в будущем.

"Если мы не можем вернуть силой территории, то мы готовы вернуть их в будущем дипломатическим путем. Это хороший компромисс", - заявил президент Украины.

Также он считает, что Украина не проигрывает, но и не выигрывает в этом конфликте: "Да. Это правда. У нас недостаточно оружия. Наша самая большая проблема в том, что у нас нет достаточной противовоздушной обороны".