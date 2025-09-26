В Свердловской области при проверке сняли с рейсов более 120 автобусов

За три дня проверок, которые провела Госавтоинспекция, в Свердловской области было снято с рейсов свыше 120 автобусов. Причиной стали технические неисправности в транспорте, которые могли создать угрозу безопасности пассажиров.

Масштабное профилактическое мероприятие "Автобус" проходило с 17 по 19 сентября по всему региону. Было проверено более 2,2 тыс. автобусов, 125 из которых сняли с рейсов. В семи из них фиксировались наиболее серьезные нарушения как неисправность рулевого управления и тормозной системы.

"Выявленные нарушения свидетельствуют о системных проблемах в работе отдельных перевозчиков", — отметил замначальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Порубенко.

Особое внимание уделялось к перевозке детей: из 219 проверенных автобусов было выявлено три нарушения установленных правил.