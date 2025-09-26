26 Сентября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом
Общество Свердловская область
Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

В Верхней Пышме второй раз проходят соревнования для детей, перенесших онкологию

Соревнования «Я ПОБЕДИТЕЛЬ» для детей, которые перенесли онкологические заболевания, и их родных братьев и сестёр сегодня, 26 сентября, во второй раз проходят в Верхней Пышме. Организатор, Благотворительный фонд «Дети России», собрал на спортивной арене Дворца спорта 104 участников 7-16 лет.

Как сообщили в пресс-службе фонда, насыщенный событиями день начался с торжественной церемонии открытия. Парад участников, поднятие флага состязаний, танцевальный номер в подарок от артистов, зажигательная разминка и добрые, искренние слова почётных гостей.

«Каждый год мы с радостью встречаем вас, заражаемся энергией, задором, оптимизмом. Надеюсь, что эти соревнования станут началом для побед в творчестве, в спорте, в жизни. – обратилась к участникам Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Здесь можно проявить самые разные таланты, найти увлечения, друзей. Обрести ещё большую поддержку и прочную опору для новых шагов в счастливое будущее».

Соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Юных гостей поприветствовали Константин Деев, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области; Юрий Прилуков, российский пловец, заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы; Иван Зернов, глава городского округа Верхняя Пышма; Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области.

Соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

«Я ПОБЕДИТЕЛЬ» – это не только про спорт. Это про характер, про силу воли, про внутреннюю победу над собой. – отметил в ходе торжественного открытия Алексей Свалов, депутат законодательного собрания Свердловской области. – Я здесь вижу детей, сильных духом, у которых нам, взрослым, есть чему поучиться».

Соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

После открытия начали работу спортивные площадки и зона творческих и познавательных мастер-классов. В программе состязаний – личный зачёт по лёгкой атлетике, плаванию, настольному теннису, шашкам и командный по лёгкой атлетике и стрельбе. Возможность одержать общую победу вместе с братом или сестрой организаторы предоставляют второй год подряд. По отзывам участников, это укрепляет семейные связи, становится важным событием, которое ещё сильнее объединяет детей и взрослых.

Соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Объединять – это часть большой миссии, которую выполняют состязания «Я ПОБЕДИТЕЛЬ». И связана она не только с юными спортсменами и их родными, но и со всеми, кто поддерживает и принимает на себя часть работы по проведению соревнований.

Фирмы-партнёры предоставляют спортивную форму и призы. Весь день участников сопровождают студенты Технического университета Верхней Пышмы.

Соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Сделать творческие мастер-классы разнообразными и насыщенными помогают ДТ «Кванториум г. Верхняя Пышма» и студия керамики «Луна». Чтобы преобразить юных барышень и их мам перед торжественным закрытием работают стилисты и визажисты. Свои творческие нотки вносят представители студенческих отрядов Свердловской области и волонтёры. Они учат детей создавать поделки, сувениры и украшения. Основы игры в настольный теннис всем желающим раскрывают представители Клуба настольного тенниса УГМК. Свой вклад в мероприятие внесла и одна из бывших участниц Виктория Южакова. Она разработала и проводит командообразующую игру-головоломку.

«Я ПОБЕДИТЕЛЬ» – это родное, тёплое. – поделилась Вика. – Приезжая, всегда была уверена, что никакого осуждения не будет, только поддержка. За время участия обо мне заботились, помогали, поэтому хотелось ответить тем же».

Соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" в Верхней Пышме(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Соревнования завершатся награждением и вечерней программой в 19.00.

Теги: соревнования, дети, фонд, Верхняя Пышма


