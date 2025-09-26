26 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: &amp;quot;Россети Урал&amp;quot;

На Урале определили лучших специалистов РЗА и АСУ ТП Группы "Россети"

В Екатеринбурге завершился второй этап Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) Группы "Россети". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
  • Победителем стала команда "Россети Урал".

(2025)|Фото: &quot;Россети Урал&quot;

  • Второе место заняли участники из "Россети Ленэнерго".

(2025)|Фото: &quot;Россети Урал&quot;

  • Бронзовым призером признана команда филиала "Россети" - МЭС Востока.

(2025)|Фото: &quot;Россети Урал&quot;

В церемонии награждения приняли участие заместитель главного инженера - главный диспетчер ПАО "Россети" Владимир Уколов, генеральный директор ПАО "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

"Я поздравляю победителей и призеров этих масштабных соревнований, – обратился к участникам генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников. – Мы приложили все усилия, чтобы участники чувствовали себя комфортно и могли раскрыть свой потенциал в условиях максимально приближенных к реальным производственным вызовам. Убежден, что подобные соревнования – это, прежде всего, формат профессионального диалога, который полезен как представителям команд, так и всей энергетической отрасли".

С 22 по 26 сентября за звание победителя боролись сотрудники филиалов и дочерних компаний Группы "Россети" со всей страны. На площадке Учебного центра "Россети Урал" более 60 участников демонстрировали навыки эксплуатации и обслуживания элементов высокоавтоматизированных подстанций. Программа соревнований также включала в себя мероприятия деловой программы с участием менеджмента ПАО "Россети", выставку производителей оборудования, профориентационные встречи со студентами – будущими энергетиками.

Теги: Россети, конкурс профессионального мастерства


