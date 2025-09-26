На Урале определили лучших специалистов РЗА и АСУ ТП Группы "Россети"

В Екатеринбурге завершился второй этап Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) Группы "Россети". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Победителем стала команда "Россети Урал".

Второе место заняли участники из "Россети Ленэнерго".

Бронзовым призером признана команда филиала "Россети" - МЭС Востока.

В церемонии награждения приняли участие заместитель главного инженера - главный диспетчер ПАО "Россети" Владимир Уколов, генеральный директор ПАО "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

"Я поздравляю победителей и призеров этих масштабных соревнований, – обратился к участникам генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников. – Мы приложили все усилия, чтобы участники чувствовали себя комфортно и могли раскрыть свой потенциал в условиях максимально приближенных к реальным производственным вызовам. Убежден, что подобные соревнования – это, прежде всего, формат профессионального диалога, который полезен как представителям команд, так и всей энергетической отрасли".

С 22 по 26 сентября за звание победителя боролись сотрудники филиалов и дочерних компаний Группы "Россети" со всей страны. На площадке Учебного центра "Россети Урал" более 60 участников демонстрировали навыки эксплуатации и обслуживания элементов высокоавтоматизированных подстанций. Программа соревнований также включала в себя мероприятия деловой программы с участием менеджмента ПАО "Россети", выставку производителей оборудования, профориентационные встречи со студентами – будущими энергетиками.