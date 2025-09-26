Астраханские врачи проводят реабилитацию, помогая пациентам вернуться к активной жизни

В реабилитационном отделении Икрянинской поликлиники с 2024 года оказали помощь 83 пациентам. Ветеранам СВО после полученных ранений помогают вернуть утраченные двигательные способности и силу мышц. Профессиональная команда врачей включает реабилитолога, невролога, терапевта, ортопеда, физиотерапевта, врача лечебной физкультуры, медицинскую сестру, медицинского психолога и массажиста.

Пациенты получают комплексную программу реабилитации после инсульта, переломов костей, хирургических вмешательств на костях позвоночника и суставов, а также серьезных хронических болезней внутренних органов.

Запланировано открытие новых помещений с аппаратами механотерапии, позволяющими проводить эффективные процедуры для физической реабилитации. Отделение ожидает поступление дополнительного оборудования для улучшения качества предоставляемых услуг.

Медицинская поддержка в реабилитационном отделении значительно повышает качество жизни пациентов.