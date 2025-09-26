Подростка из Тюмени будут судить по делу о теракте на железной дороге

Уральской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя города Тюмени. Он обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый, в составе организованной группы, по заказу неустановленного лица, действующего в интересах Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил поджог релейного шкафа на перегоне "Войновка – Тюмень" Свердловской железной дороги в городе Тюмени Тюменской области.

Вознаграждение за содеянное он получил в виде криптовалюты, которую конвертировал в рубли в размере 47 тысяч и путем совершения финансовых операций придал правомерный вид ее пользованию.

Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.