26 Сентября 2025
Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Ремонт магистрального водопровода в Астрахани вышел на финальную стадию

Ремонтируемый участок магистрального водопровода на улице Авиационной в Астрахани является стратегически важным объектом для городской инфраструктуры. Водовод диаметром 1200 мм обеспечивает водоснабжение ТЭЦ и значительное число потребителей города. Проект реализуется в рамках казначейского инфраструктурного кредита, его общая стоимость составляет 483,25 млн рублей.

Об этом рассказал заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов в ходе выездного совещания, которое прошло на месте проведения работ.

«Это очень важный водовод, который имеет глобальное жизненное значение для жителей города и его инфраструктуры. В текущем году мы планируем завершить основные работы до 1 декабря», – подчеркнул Михаил Богомолов.

(2025)|Фото: astrobl.ru

На сегодняшний день методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) проложено 800 м новой трубы из общей протяженности участка в 1200 м. На объекте задействовано 20 специалистов, 7 единиц специализированной техники и 2 установки ГНБ. При этом подрядчик столкнулся со сложными условиями: высоким уровнем грунтовых вод и необходимостью вести работы в непосредственной близости от старой, дефектной трубы, что периодически приводит к аварийным ситуациям.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Критически важно до наступления зимних холодов переключить новую трубу на существующую магистраль, ведущую к ТЭЦ. Эта операция потребует скоординированных действий с городскими службами и «Водоканалом». Михаил Богомолов дал поручение детально проанализировать все риски на оставшемся участке работ для соблюдения графика.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Полное завершение проекта, включая прокладку трубопровода, переключение и последующее благоустройство территории, запланировано на декабрь 2025 года. После окончания работ будут засыпаны все котлованы, уложено асфальтобетонное покрытие и приведены в порядок прилегающие территории. Новый трубопровод позволит исключить аварийность на данном участке, обеспечив надежное водоснабжение жителей города.

