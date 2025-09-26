На Волге одна из сетей АЗС приостановила продажу 92-го бензина

В Самарской области, где расположен один из крупнейших в России НПЗ, сеть заправочных станций "ОЛВИ" (более 30 АЗС по региону) объявила о приостановке продажи бензина АИ-92 из-за перебоев с поставками топлива, передает "Коммерсант-Волга". в компании заверили, что делают все возможное для быстрого урегулирования ситуации и восстановления работы.

Накануне вице-премьер Александр Новак, отвечающий в правительстве за топливный сектор, заявил, что в России наблюдается "небольшой дефицит" нефтепродуктов. "На сегодняшний день, действительно, есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков, всегда такая практика была", - заявил чиновник.