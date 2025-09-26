Родители школьников в Тюмени возмущены средневзвешенными оценками

26 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Тюменская область В России
Фото: Накануне.RU

Родители школьников в Тюмени возмущены средневзвешенными оценками

В Тюмени родители школьников возмущены против нововведений в школах, где с 1 сентября введена средневзвешенная система оценок, когда каждое задание имеет свой вес.
Читайте также:

Ранее сообщалось, что родители собирают подписи за отмену средневзвешенных оценок, далее они намерены подать жалобу в прокуратуру, Рособрнадзор, Министерство просвещения, а также детскому омбудсмену. Родители говорят, что дети напуганы. Некоторым сказали, что если они получат двойку по контрольной, то в журнал пойдет сразу три двойки, ведь вес контрольной очень высок. При этом объявили о нововведении только сейчас.

Другие отмечают, что новая система будет стимулировать детей хитрить. Например, зачем делать домашнюю работу, если за нее мало баллов, - лучше тест хорошо написать. Об этом уже говорят школьники.

Согласно опубликованной таблице, самыми весомыми видами работ являются: диктант, зачет, изложение, контрольная работа, сочинение, эссе, ВПР, олимпиада. Они имеют тройной вес. Лабораторные и практические работы имеют двойной вес. Иные виды работ имеют одинарный вес, то есть это привычные оценки. К ним можно отнести домашнюю работу или ответы на уроках. Как можно заметить, новая система нацеливает школьников на получение оценок по определенным видам работ, а "просто оценки" и каждодневная учеба уже не важны.

Организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" пишет, что это беспощадный эксперимент над детьми, ведущий к демотивации в учебе. Но глава департамента образования области Дина Горковец считает иначе. Она заявила, что это механизм оценивания обучающихся, в зависимости от того, какой вид работ они выполняют. И регламентируется, какие задания имеют больший вес по сравнению с другими. Будто бы так было и в СССР, когда учитель ставил в приоритет оценки, полученные на контрольной. Она призвала все школы области ввести эту систему. И обвинила родителей в том, что они сами требуют от детей хороших оценок, вгоняя их в стресс. А вот власти все делают исключительно в интересах детей.

"Уверяю каждого, что сделано это в интересах ребенка", - сказала чиновница.

С 1 сентября 2025 года новая система оценивания применяется в качестве пилотного проекта в школах Новгородской, Ярославской, Тульской и Тюменской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии.

Теги: оценки, школа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети