Родители школьников в Тюмени возмущены средневзвешенными оценками

В Тюмени родители школьников возмущены против нововведений в школах, где с 1 сентября введена средневзвешенная система оценок, когда каждое задание имеет свой вес.

Читайте также: Прокуратура Жигулевска выступила против средневзвешенной системы оценок в школах

Ранее сообщалось, что родители собирают подписи за отмену средневзвешенных оценок, далее они намерены подать жалобу в прокуратуру, Рособрнадзор, Министерство просвещения, а также детскому омбудсмену. Родители говорят, что дети напуганы. Некоторым сказали, что если они получат двойку по контрольной, то в журнал пойдет сразу три двойки, ведь вес контрольной очень высок. При этом объявили о нововведении только сейчас.

Другие отмечают, что новая система будет стимулировать детей хитрить. Например, зачем делать домашнюю работу, если за нее мало баллов, - лучше тест хорошо написать. Об этом уже говорят школьники.

Согласно опубликованной таблице, самыми весомыми видами работ являются: диктант, зачет, изложение, контрольная работа, сочинение, эссе, ВПР, олимпиада. Они имеют тройной вес. Лабораторные и практические работы имеют двойной вес. Иные виды работ имеют одинарный вес, то есть это привычные оценки. К ним можно отнести домашнюю работу или ответы на уроках. Как можно заметить, новая система нацеливает школьников на получение оценок по определенным видам работ, а "просто оценки" и каждодневная учеба уже не важны.

Организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" пишет, что это беспощадный эксперимент над детьми, ведущий к демотивации в учебе. Но глава департамента образования области Дина Горковец считает иначе. Она заявила, что это механизм оценивания обучающихся, в зависимости от того, какой вид работ они выполняют. И регламентируется, какие задания имеют больший вес по сравнению с другими. Будто бы так было и в СССР, когда учитель ставил в приоритет оценки, полученные на контрольной. Она призвала все школы области ввести эту систему. И обвинила родителей в том, что они сами требуют от детей хороших оценок, вгоняя их в стресс. А вот власти все делают исключительно в интересах детей.

"Уверяю каждого, что сделано это в интересах ребенка", - сказала чиновница.

С 1 сентября 2025 года новая система оценивания применяется в качестве пилотного проекта в школах Новгородской, Ярославской, Тульской и Тюменской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии.