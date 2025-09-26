Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 12

Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 12 человек.

В тяжелом состоянии в больнице находится еще несколько человек, среди них – жена 78-летнего пенсионера, который продавал отраву.

Между тем, следствие установило подозреваемых, на них указали выжившие покупатели. Это 60-летняя сотрудница местного детского сада, она изготовляла суррогат и поставляла пенсионеру-распространителю.

При обыске в квартирах подозреваемых нашли бутылки и канистры, подготовленные для розлива "напитка".

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По данным канала "112", пенсионера-продавца пять лет назад уже привлекали за незаконную продажу алкоголя, тогда он отделался штрафом в 2 тыс. руб., при этом суррогат у него не изъяли.

Baza пишет, что один из отравившихся, 45-летний Юрий, приполз домой на коленях и прошептал: "Походу, я умираю", после чего потерял сознание. Жена вызвала скорую помощь, но мужчина уже скончался.