26 Сентября 2025
Экономику "охладили" до стагнации

Происшествия Ленинградская область
Фото: Прокуратура Ленинградской области

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 12

Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 12 человек.

В тяжелом состоянии в больнице находится еще несколько человек, среди них – жена 78-летнего пенсионера, который продавал отраву.

Между тем, следствие установило подозреваемых, на них указали выжившие покупатели. Это 60-летняя сотрудница местного детского сада, она изготовляла суррогат и поставляла пенсионеру-распространителю.

При обыске в квартирах подозреваемых нашли бутылки и канистры, подготовленные для розлива "напитка".

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По данным канала "112", пенсионера-продавца пять лет назад уже привлекали за незаконную продажу алкоголя, тогда он отделался штрафом в 2 тыс. руб., при этом суррогат у него не изъяли.

Baza пишет, что один из отравившихся, 45-летний Юрий, приполз домой на коленях и прошептал: "Походу, я умираю", после чего потерял сознание. Жена вызвала скорую помощь, но мужчина уже скончался.

Канистры с суррогатным алкоголем.(2025)|Фото: Прокуратура Ленинградской области

Теги: суррогат, отравление, алкоголь


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.09.2025 09:29 Мск Семь человек скончались в Ленобласти, выпив суррогатный алкоголь

