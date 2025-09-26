Авиарейс из Екатеринбурга задержали на пять часов из-за смерти пассажира

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на пять часов задержали рейс в Анталью. Причиной стало то, что воздушное судно, которое должно было отправиться из Екатеринбурга в Турцию, прибыло в уральскую столицу позднее из-за смерти пассажира на борту.

Изначально рейс ZF-839 "Екатеринбург - Анталья" компании Azur Air должен был отправиться в 04.50, однако его перенесли на 09.55.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию о смерти пассажира. По их данным, борт, на котором случилась трагедия, тоже направлялся в Турцию, человеку стало плохо при посадке в Анталью. Несмотря на то, что медики оперативно выехали и попытались оказать ему помощь, спасти его не удалось.