В Нижневартовске родителям, которые недовольны запретом хиджабов в школе, посоветовали перевести детей на домашнее обучение

Департамент образования Нижневартовска посоветовал родителям школьниц, недовольных запретами ношения хиджабов и никабов, перевести детей на домашнее обучение, сообщает "КП".

Носить религиозную одежду ученицы могут вне школы, однако в самом образовательном учреждении предусмотрен ГОСТ по школьной форме, где расписаны все требования.

"Школа является светским учреждением, поэтому ношение любой атрибутики согласно действующему законодательству запрещено и здесь никаких нововведений нет. Они и до этого были не разрешены в образовательных организациях. Если родители принимают решение, что их ребенок должен ходить именно в религиозной одежде, то у них есть законное право выбрать семейную форму обучения", – приводит издание слова директора департамента образования Нижневартовска Оксаны Серебренниковой, озвученные в ходе заседания комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений городской думы .

Напомним, школьникам запретили носить религиозную одежду и атрибутику, в том числе хиджабы и никабы с 3 сентября 2025 года.

Ранее СМИ сообщали, что прокуратура будет проверять те школы, где ученики приходят на уроки в любой религиозной одежде или с подобной атрибутикой.

