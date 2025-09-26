В Ленобласти вдове участника СВО грозят уголовной ответственностью за жалобы на состояние кладбища

26 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

В Ленобласти вдове участника СВО грозят уголовной ответственностью за жалобы на состояние кладбища

В Ленинградской области вдова участника СВО пожаловалась на плачевное состояние могил погибших военных, за что теперь ей грозит арест и обвинения чуть ли не в разглашении государственной тайны.  

Ольгу Шушакову вызвали в полицию – давать показания. Женщина проконсультировалась с адвокатом и считает, что ей может грозить до 15 лет – местная администрация (дело происходит в Сосновом Бору) пытается привлечь женщину к ответственности за осквернение памяти погибших на СВО и разглашение гостайны, пишет издание 47news.

Шушакова решила пожаловаться после того, как посетила кладбище у реки Воронка-2. Там похоронен ее гражданский супруг. Женщина писала в комментариях Telegram-канала губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, мол, пожилые родители погибших не могут даже присесть у могилы сына – просто негде, автобусы до кладбища ходят раз в два с половиной часа, памятные таблички обещали сделать, но их до сих пор нет.

"Для погибших на СВО нарезали участки, но кроме этого - ничего не сделали. Обращалась к местным депутатам, но это ничем не закончилось. После жалоб отца пообещали благоустроить Аллею славы на кладбище и сделали макет памятника, но потом вышел сюжет по телевизору, где сказали – делать ничего этого не будут", - рассказала Шушакова.

Еще ее возмутил вид "доски почета", на которой были фотографии погибших участников СВО. Доска выглядела крайне буднично, и на ней было всего четыре фотографии. Шушакова задала вопрос: "Почему такое убожество в администрации?". Также она заявила, что на СВО погибло больше граждан: "Для того, чтобы узнать, сколько на самом деле сосновоборцев погибло на СВО, нужно всего лишь прийти на кладбище и пересчитать могилы. Это - открытая информация".

Вместо того, чтобы заняться благоустройством кладбища, замглавы администрации города Андрей Рахматов написал на Шушакову жалобу в полицию. Он считает, что горожанка осквернила память погибших, назвав установленную администрацией доску "убожеством". А тот факт, что Шушакова предложила повесить фотографии и других погибших, чиновник счел разглашением секретных данных. Общаться с журналистами замглавы администрации города не стал.

Теги: чиновники, участники сво, кладбище


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети