В Ленобласти вдове участника СВО грозят уголовной ответственностью за жалобы на состояние кладбища

В Ленинградской области вдова участника СВО пожаловалась на плачевное состояние могил погибших военных, за что теперь ей грозит арест и обвинения чуть ли не в разглашении государственной тайны.

Ольгу Шушакову вызвали в полицию – давать показания. Женщина проконсультировалась с адвокатом и считает, что ей может грозить до 15 лет – местная администрация (дело происходит в Сосновом Бору) пытается привлечь женщину к ответственности за осквернение памяти погибших на СВО и разглашение гостайны, пишет издание 47news.

Шушакова решила пожаловаться после того, как посетила кладбище у реки Воронка-2. Там похоронен ее гражданский супруг. Женщина писала в комментариях Telegram-канала губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, мол, пожилые родители погибших не могут даже присесть у могилы сына – просто негде, автобусы до кладбища ходят раз в два с половиной часа, памятные таблички обещали сделать, но их до сих пор нет.

"Для погибших на СВО нарезали участки, но кроме этого - ничего не сделали. Обращалась к местным депутатам, но это ничем не закончилось. После жалоб отца пообещали благоустроить Аллею славы на кладбище и сделали макет памятника, но потом вышел сюжет по телевизору, где сказали – делать ничего этого не будут", - рассказала Шушакова.

Еще ее возмутил вид "доски почета", на которой были фотографии погибших участников СВО. Доска выглядела крайне буднично, и на ней было всего четыре фотографии. Шушакова задала вопрос: "Почему такое убожество в администрации?". Также она заявила, что на СВО погибло больше граждан: "Для того, чтобы узнать, сколько на самом деле сосновоборцев погибло на СВО, нужно всего лишь прийти на кладбище и пересчитать могилы. Это - открытая информация".

Вместо того, чтобы заняться благоустройством кладбища, замглавы администрации города Андрей Рахматов написал на Шушакову жалобу в полицию. Он считает, что горожанка осквернила память погибших, назвав установленную администрацией доску "убожеством". А тот факт, что Шушакова предложила повесить фотографии и других погибших, чиновник счел разглашением секретных данных. Общаться с журналистами замглавы администрации города не стал.