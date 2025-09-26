Депутат думы Среднеуральска Бикташев досрочно сложил свои полномочия

Верхнепышминский городской суд досрочно сложил полномочия депутата гордумы Среднеуральска Вениамина Бикташева. Ранее прокурор просил снять с депутата полномочия и признать бездействие думы - а именно невыполнение представления ведомства о лишении полномочий Бикташева - незаконным. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Ранее стало известно, что Бикташев в свое рабочее время отправился в отпуск и использовал служебный автомобиль в личных целях. Тогда прокуратура потребовала от думы принять меры, однако дума это требование проигнорировала.

В свою очередь, уже в суде представители думы заявили, что не увидели в предоставленных доказательствах коррупционной составляющей: якобы депутат не брал служебный автомобиль для личных целей и своевременно подал заявление о переносе отпуска. Да и требования прокуратуры не игнорировались, а Бикташева решили не лишать мандата, так как в его пользу набралось достаточно голосов.

Суд частично удовлетворил требования административного истца: прекратил полномочия депутата Бикташева, в удовлетворении требований о признании бездействий думы МО Среднеуральск незаконными – отказал.

Напомним, что в отпуск депутат отправился в конце лета 2024 года, фактически прогуляв свой последний рабочий день. Служебный автомобиль с водителем он использовал, чтобы добраться до аэропорта Кольцово в Екатеринбурге вместе с семьей. Своей машиной он воспользоваться не мог, так как 1 февраля 2023 года его поймали за вождением в нетрезвом состоянии, лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей.