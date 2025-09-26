На Юго-Западе Екатеринбурга пропал 10-летний школьник

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга пропал мальчик.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, разыскивается 10-летний Никита И., который 25 сентября около 8:15 утра ушел в школу №85. По словам матери, в тот день она проводила сына до школы, но после уроков он не вернулся. Сотового телефона при себе ребенок не имеет. Как отмечают в полиции, ранее мальчик уже уходил – в 2024 году.

Приметы несовершеннолетнего: рост 140 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. Был одет: зеленая куртка с бело-черными лампасами, серые школьные штаны, белая рубашка с коротким рукавом, черная кофта с капюшоном, зеленые кроссовки. При себе имел черный портфель.

Заявление поступило в отдел полиции №8. Личный состав екатеринбургской полиции ориентирован на розыск мальчика. Все, кто располагает информацией о местонахождении Никиты, могут сообщить об этом по телефону 8 (343) 356-42-08 (дежурная часть ОП №8) или по линии 102 (02).