Памфилова – Путину: Впервые нет ни одной жалобы

В этом году по итогам Единого дня голосования "впервые нет ни одной жалобы, которую требовалось бы рассматривать на ЦИК", сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России.

По словам Памфиловой, избирательная кампания прошла на удивление спокойно: организаторы выборов научились работать в экстремальных условиях.

"Система за эти годы поднаторела. Она стала невероятно устойчивой и в то же время очень динамичной. Поэтому учитывая то, что у нас происходит в приграничных регионах, мы приняли все меры безопасности. Сохранили, с одной стороны, полную открытость системы, полную ее прозрачность, но в то же время уделяем большое внимание безопасности", - заявила Памфилова.

"Впервые нет ни одной жалобы, которую требовалось бы рассматривать на Центральной избирательной комиссии. Явка довольно высокая для региональных выборов. Если сравнить с аналогичными выборами 2022 года, то на пять процентов выросла, то есть 46 процентов – довольно высокая явка", - добавила глава ЦИК.