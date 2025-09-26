Торговлю сигаретами и вейпами будут лицензировать

Для оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией потребуется лицензия. Пакет соответствующих законопроектов в Госдуму внесло Правительство.

Сейчас лицензия требуется только для производства, экспорта и импорта этих товаров. Но после принятия закона будет требоваться лицензия и для торговли. Среди лицензионных требований для розничных торговцев — наличие магазина или павильона площадью не менее пяти квадратных метров, уплата госпошлины и отсутствие налоговой задолженности свыше трех тысяч рублей.

С 1 марта 2026 года Росалкогольтабакконтроль и региональные власти начнут выдавать разрешения, а с 1 сентября запретят продавать табак и никотинсодержащую продукцию без лицензии. Переходный период продлится до 1 сентября 2027 года.

За розничную продажу сигарет и вейпов в крупном размере без разрешения будет введена уголовная ответственность. Будет дополнена в часть 1 статьи 171.3 УК РФ, по которой предусматриваются либо штраф до трех миллионов рублей, либо до трех лет принудительных работ, либо лишение свободы до трех лет. За неразрешенную торговлю в небольших размерах наказание предусмотрено по статье 14.67 КоАП.



