Все клубы Медиалиги вылетели из Кубка России по футболу

Все клубы Медиалиги вылетели из Кубка России по футболу.

Накануне "Амкал" проиграл "Енисею" со счётом 1:2 в четвёртом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. "Амкал" был последним из медийных клубов, продолжавшим участие в турнире.

Ранее "Broke Boys" в четвёртом раунде уступили саратовскому "Соколу", а "2DROTS" покинули турнир ещё во втором раунде, проиграв "Космосу" из Долгопрудного.

Таким образом, побить рекорд для медийных команд в Кубке России (четвёртый раунд) в этом году не удалось.

Добавим, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.