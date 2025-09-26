Все клубы Медиалиги вылетели из Кубка России по футболу
Все клубы Медиалиги вылетели из Кубка России по футболу.
Накануне "Амкал" проиграл "Енисею" со счётом 1:2 в четвёртом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. "Амкал" был последним из медийных клубов, продолжавшим участие в турнире.
Ранее "Broke Boys" в четвёртом раунде уступили саратовскому "Соколу", а "2DROTS" покинули турнир ещё во втором раунде, проиграв "Космосу" из Долгопрудного.
Таким образом, побить рекорд для медийных команд в Кубке России (четвёртый раунд) в этом году не удалось.
Добавим, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.