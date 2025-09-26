"Уроки истории" и кейсы для управленцев: делегация Югры приняла участие в форуме "УТРО"

26 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: скриншот с видео / t.me/ugra_official

"Уроки истории" и кейсы для управленцев: делегация Югры приняла участие в форуме "УТРО"

С 24 по 29 сентября в Тюмени проходит форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО" — крупнейшая образовательная и дискуссионная площадка для молодых профессионалов страны. Форум собрал 1,5 тысячи жителей России, передает корреспондент Накануне.RU.

Югру на форуме представила делегация из 70 человек. В нее вошли студенты ведущих университетов и колледжей округа, молодые специалисты в сфере образования, культуры, креативных индустрий, сотрудники промышленных предприятий, нефтегазовой отрасли и волонтеры. Кроме того, в делегацию вошли четверо жителей подшефной Югре Макеевки (ДНР).

Во время форума губернатор Югры Руслан Кухарук осмотрел форумный городок, познакомился с выставочными пространствами, провел лекцию и пообщался с молодыми активистами. Молодые люди рассказали о своих идеях в области медиа, медицины, креативных индустрий, а также о студенческих проектах и предпринимательских инициативах.

Форум Утро, делегация Югры(2025)|Фото: t.me/ugra_official

"Желаю всем участникам форума провести дни продуктивно и с максимальной пользой. Пусть это время станет новым этапом в профессиональном росте для каждого и возможностью воплотить задуманное!" — обратился к участникам губернатор.

Отметим, что лучшие проекты получат грантовую поддержку до 1 миллиона рублей.

Эффективные управленцы

Югорчане работают на пяти тематических площадках — от медиатехнологий до IT-разработок. Кроме того, регион организовал собственную площадку "Управленцы". Выбор Югры в качестве организатора не случаен: управленческая команда округа сегодня — одна из самых эффективных в стране, что подтверждают показатели развития, федеральные рейтинги и результаты работы.

Форум Утро, делегация Югры(2025)|Фото: t.me/ugra_official

Конкурс на это направление стал одним из самых высоких: из 1417 заявок отобрали 92 участника. Для них подготовлена насыщенная программа: молодые лидеры будут работать с федеральными экспертами "Сколково" и создателями сети "Точек кипения", а также с представителями округа — сотрудниками Регионального института управления, Молодежного центра Югры и молодыми чиновниками.

Участников научат стратегическому и тактическому мышлению, принятию решений и эффективной работе с командой. Молодые управленцы создадут карты развития навыков и будут решать реальные кейсы от органов власти, НКО и бизнеса. Полученные знания они сразу применяют на практике. Уже 25 сентября на площадке прошел кейс-чемпионат, где участники примерили на себя роли членов совета директоров компаний.

"Было не просто. Но это был хороший опыт, ради этого мы здесь и находимся — чтобы развиваться. Я приехал сюда за знаниями, которые, возможно, не получу нигде больше. Для меня это очень крутая возможность", — поделился впечатлениями участник из Югры Даниел Нуркулов.

Форум Утро, делегация Югры(2025)|Фото: t.me/ugra_official

Память, которая живет в семьях

В год 80-летия Победы каждая площадка форума носит имя героя. Площадка "Управленцы" названа в честь Героя Советского Союза, уроженца Сургутского района Ивана Королькова, чей подвиг при форсировании Днепра стал примером мужества.

Одним из ключевых событий стала панельная сессия "Уроки истории" с участием губернатора Югры Руслана Кухарука и губернатора Тюменской области Александра Моора.

Кухарук рассказал о вкладе округа в Победу — почти 18 тысяч ушедших на фронт югорчан, 13 из которых стали Героями Советского Союза, — и поделился историей своей семьи.

Руслан Кухарук выступает на форуме УТРО(2025)|Фото: скриншот с видео / t.me/ugra_official

"Сохранение памяти о подвигах героев – наша прямая обязанность. Они есть в каждой семье. Для меня это дедушка – Иван Григорьевич Кухарук, участвовавший в освобождении Берлина, и братья моей бабушки Петр Алексеевич и Клавдиян Алексеевич Рочевы, которые отправились на фронт из Казыма вместе со своими односельчанами в первые месяцы войны. Храним память о подвиге каждого бойца", — прокомментировал Руслан Кухарук.

Александр Моор в своем выступлении рассказал об эвакуации заводов, трудовом подвиге женщин и подростков в военные годы, о тюменских торпедных катерах и бронепоезде "Патриот". Также он заявил о связи времен — в 1941 и 2025 годах регион остается опорой страны.

"Тюменцы помогают фронту, поддерживают семьи бойцов, создают новые технологии на оборонных предприятиях. Пример мужества и силы духа для молодых поколений — сотни самоотверженных участников СВО, включая Рустама Сайфуллина, Героя России. История пишется каждым из нас — знанием, трудом, талантом, гражданской позицией. Сильная Россия держится на силе каждого из нас", — подчеркнул Моор.

Также в рамках форума была представлена выставка "Единство и память Урала", которая рассказывает о вкладе уральцев в Победу, а также о поддержке воинов-участников СВО. Югра представила в выставочном пространстве свой павильон "Югра для Победы", который повествует о трудовом подвиге северян. На выставке представлены ключевые отрасли региона в военные годы: пушной промысел, лесозаготовки и рыболовецкие артели, которые обеспечивали армию топливом, продовольствием, а также стройматериалами для возведения укреплений, вагонов, мостов и окопов.

Теги: форум утпр, уроки истории, Руслан Кухарук, Александр Моор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети