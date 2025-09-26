"Уроки истории" и кейсы для управленцев: делегация Югры приняла участие в форуме "УТРО"

С 24 по 29 сентября в Тюмени проходит форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО" — крупнейшая образовательная и дискуссионная площадка для молодых профессионалов страны. Форум собрал 1,5 тысячи жителей России, передает корреспондент Накануне.RU.

Югру на форуме представила делегация из 70 человек. В нее вошли студенты ведущих университетов и колледжей округа, молодые специалисты в сфере образования, культуры, креативных индустрий, сотрудники промышленных предприятий, нефтегазовой отрасли и волонтеры. Кроме того, в делегацию вошли четверо жителей подшефной Югре Макеевки (ДНР).

Во время форума губернатор Югры Руслан Кухарук осмотрел форумный городок, познакомился с выставочными пространствами, провел лекцию и пообщался с молодыми активистами. Молодые люди рассказали о своих идеях в области медиа, медицины, креативных индустрий, а также о студенческих проектах и предпринимательских инициативах.

"Желаю всем участникам форума провести дни продуктивно и с максимальной пользой. Пусть это время станет новым этапом в профессиональном росте для каждого и возможностью воплотить задуманное!" — обратился к участникам губернатор.

Отметим, что лучшие проекты получат грантовую поддержку до 1 миллиона рублей.

Эффективные управленцы

Югорчане работают на пяти тематических площадках — от медиатехнологий до IT-разработок. Кроме того, регион организовал собственную площадку "Управленцы". Выбор Югры в качестве организатора не случаен: управленческая команда округа сегодня — одна из самых эффективных в стране, что подтверждают показатели развития, федеральные рейтинги и результаты работы.

Конкурс на это направление стал одним из самых высоких: из 1417 заявок отобрали 92 участника. Для них подготовлена насыщенная программа: молодые лидеры будут работать с федеральными экспертами "Сколково" и создателями сети "Точек кипения", а также с представителями округа — сотрудниками Регионального института управления, Молодежного центра Югры и молодыми чиновниками.

Участников научат стратегическому и тактическому мышлению, принятию решений и эффективной работе с командой. Молодые управленцы создадут карты развития навыков и будут решать реальные кейсы от органов власти, НКО и бизнеса. Полученные знания они сразу применяют на практике. Уже 25 сентября на площадке прошел кейс-чемпионат, где участники примерили на себя роли членов совета директоров компаний.

"Было не просто. Но это был хороший опыт, ради этого мы здесь и находимся — чтобы развиваться. Я приехал сюда за знаниями, которые, возможно, не получу нигде больше. Для меня это очень крутая возможность", — поделился впечатлениями участник из Югры Даниел Нуркулов.

Память, которая живет в семьях

В год 80-летия Победы каждая площадка форума носит имя героя. Площадка "Управленцы" названа в честь Героя Советского Союза, уроженца Сургутского района Ивана Королькова, чей подвиг при форсировании Днепра стал примером мужества.

Одним из ключевых событий стала панельная сессия "Уроки истории" с участием губернатора Югры Руслана Кухарука и губернатора Тюменской области Александра Моора.

Кухарук рассказал о вкладе округа в Победу — почти 18 тысяч ушедших на фронт югорчан, 13 из которых стали Героями Советского Союза, — и поделился историей своей семьи.

"Сохранение памяти о подвигах героев – наша прямая обязанность. Они есть в каждой семье. Для меня это дедушка – Иван Григорьевич Кухарук, участвовавший в освобождении Берлина, и братья моей бабушки Петр Алексеевич и Клавдиян Алексеевич Рочевы, которые отправились на фронт из Казыма вместе со своими односельчанами в первые месяцы войны. Храним память о подвиге каждого бойца", — прокомментировал Руслан Кухарук.

Александр Моор в своем выступлении рассказал об эвакуации заводов, трудовом подвиге женщин и подростков в военные годы, о тюменских торпедных катерах и бронепоезде "Патриот". Также он заявил о связи времен — в 1941 и 2025 годах регион остается опорой страны.

"Тюменцы помогают фронту, поддерживают семьи бойцов, создают новые технологии на оборонных предприятиях. Пример мужества и силы духа для молодых поколений — сотни самоотверженных участников СВО, включая Рустама Сайфуллина, Героя России. История пишется каждым из нас — знанием, трудом, талантом, гражданской позицией. Сильная Россия держится на силе каждого из нас", — подчеркнул Моор.

Также в рамках форума была представлена выставка "Единство и память Урала", которая рассказывает о вкладе уральцев в Победу, а также о поддержке воинов-участников СВО. Югра представила в выставочном пространстве свой павильон "Югра для Победы", который повествует о трудовом подвиге северян. На выставке представлены ключевые отрасли региона в военные годы: пушной промысел, лесозаготовки и рыболовецкие артели, которые обеспечивали армию топливом, продовольствием, а также стройматериалами для возведения укреплений, вагонов, мостов и окопов.