Уралец Сергей Прокопьев назначен заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса

Российский космонавт, уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев займет новую должность в Роскосмосе.

Как сообщает официальный Telegram-канал госкорпорации, накануне Прокопьев был назначен заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса. Соответствующий приказ издал глава Центра подготовки космонавтов.

Сергей Прокопьев – инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса. Уралец был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. Он совершил два космических полета общей продолжительностью более 567 суток, а также выполнил восемь выходов в открытый космос (общее время 55 часов 14 минут). В 2019 году ему присвоено звание Героя России.

Напомним, недавно Прокопьев предложил создать в Екатеринбурге аллею космонавтов.