Трамп подписал соглашение о передаче американского подразделения TikTok новым владельцам

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о передаче американского подразделения TikTok американским же инвесторам (сейчас всей компанией владеет китайская ByteDance). Эта сделка, которая оценивается в $14 млрд, была условием продолжения работы TikTok в США.

В новом американском бизнесе доля ByteDance составит не более 20% - в соответствии с законом о национальной безопасности США. Также в соглашении отмечается, что данные американских пользователей будут храниться в США, этим, а также обеспечением защиты от иностранного влияния займется корпорация Oracle.

Трамп заявил, что получил одобрение сделки от своего китайского коллеги Си Цзиньпина. "У меня был очень хороший разговор с председателем Си, — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома. — Мы говорили о TikTok и других вещах, но когда мы говорили о TikTok, он дал нам добро".