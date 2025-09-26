Залужный написал статью о тревожных перспективах для Украины

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал статью, в которой констатировал проблемы ВСУ.

Он пишет, что в 2023 году началась позиционная стадия военного конфликта, когда обе стороны не имели возможности проводить наступательные операции. Но в начале 2024 года российская военная наука начала работу по поиску путей выхода из позиционного тупика. И было признано, что будущее за небольшими беспилотниками, которыми руководят операторы. Они массово используются как носители взрывных устройств весом до нескольких килограммов, а также для сброса мин или боеголовок. Также они незаменимы как средство доставки грузов и боеприпасов, оперативно доставляя все необходимое. И Россия достигла успехов в этом направлении. Сейчас наблюдается тенденция к выходу из него со стороны России. Зона поражения российской армией позиций ВСУ постоянно расширяется, о чем свидетельствуют недавние удары по железнодорожным путям в логистических узлах Славянск-Изюм и Славянск-Барвенково. Фактически исчезает такое понятие, как тыл.

Кроме того, ВС РФ изобрели еще одно решение по преодолению позиционного тупика - инфильтрацию, или проникновение небольших групп пехоты вглубь обороны ВСУ через промежутки в боевых порядках. Это произошло на Добропольском выступе, под Покровском и Купянском, пишет экс-главком ВСУ.

В конечном итоге Залужный призывает Запад снабдить ВСУ такими военными технологиями, которые обнулят наметившееся преимущество России. Отметим, что между делом, как бы вскользь, Залужный упомянул захват части Курской обсласти в 2024 году как ненужное "реалити-шоу".

Издание "Страна" трактует статью Залужного в том ключе, что Россия перехватила инициативу и не все так хорошо, как говорит Зеленский. Накануне офицер ВСУ и специалист по беспилотникам Юрий Касьянов заявил, что если ВСУ не смогут нейтрализовать преимущество ВС РФ в небе, то это грозит тяжелыми последствиями.

"Если мы... не найдем эффективного оружия против вражеских дронов, не закроем небо, наша многочисленная пехота просто вымрет на отдельных позициях... или потому, что всех убьют дронами, или потому, что дронами убьют логистику", — написал офицер ВСУ.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что Киев должен бросать все свои резервы на удержание дуги от Красноармейска до Купянска, иначе его ждет катастрофа. Рано или поздно ему придется бросить в Донбасс резервы, охраняющие Херсонско-Одесское направление. Поэтому Минобороны РФ и опубликовало карту территорий, освобожденных российской армией в текущем году. На ней видно, что как таковой сплошной дуги больше нет. Публикация карты имеет политико-дипломатическое значение. Этой картой Москва объясняет Западу, что у ВСУ осталось мало ресурса. Ищенко заключает, что ВСУ терпят стратегическое поражение, хотя и тяжесть предстоящих боев нельзя недооценивать.

Высказываются толкования, что статья Залужного адресована президенту США Дональду Трампу, которого Зеленский пытается убедить в своем успехе. Залужный доказывает, что это не так.

