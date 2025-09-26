Сын бывшего генпрокурора России построит премиальный бизнес-центр на западе Москвы

Компания сына бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки собирается построить крупный бизнес-центр на западе Москвы – рядом с "Большим Сити".

Речь идет о площадке во 2-м Силикатном проезде. По данным "Ведомостей", застройщик "Архплей девелопмент" уже выкупил у холдинга "Интеррос" Владимира Потанина фирму "Силикатный плаза", у которой во владении находится и одноименный деловой комплекс, и земельный участок на гектар с небольшим.

В "Архплей девелопмент" Игоря Чайки заявили, что будут строить бизнес-центр класса А площадью 70 тыс. кв. метров. Сейчас проект находится на стадии согласования с городскими властями.

Размер инвестиций в стройку и приобретенный у Потанина актив не раскрывается. Эксперты считают, что затраты на строительство такого комплекса могут составить около 13 млрд руб.