26 Сентября 2025
Фото: Накануне.RU

Европейские чиновники предупредили Россию о готовности сбивать самолеты

Чиновники в Европейском союзе предупредили Россию о том, что страны Североатлантического альянса готовы ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всеми силами.

Они готовы применять силу и сбивать технику. Как сообщает Bloomberg, во время встречи в Москве послы Франции, Великобритании и Германии выразили обеспокоенность по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии. Европейские политики опасаются насчет эскалации конфликта между странами НАТО и Москвой.

При этом страны Альянса не могут скоординировать действия в ответ на нарушение воздушного пространства НАТО. Латвия, Литва, Польша призывают союзников к решительным действиям, Германия выбирает более осторожный подход. Позиция США остается неясной.

НАТО и МИД Эстонии обвинили российские ВВС в нарушении воздушного пространства. В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России (в августе Эстония выслала из страны российского дипломата), чтобы вручить ноту протеста. По утверждению МИД Эстонии, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут.

Теги: Европа, Россия, самолеты


