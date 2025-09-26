В МИД России выступили за двусторонний формат диалога с Киевом

Москва считает двусторонний формат более эффективным для достижения результата в урегулировании конфликта вокруг Украины.

Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. "Все основные проблемы решаются в двустороннем диалоге. Когда расширяют список участников, это не всегда хорошо — происходит размывание повестки и просто затягивание переговоров. У нас есть опыт нормандского формата", — заявил дипломат.

По его словам, пока РФ не видит со стороны Украины никакой предрасположенности к переговорам. "Мы сделали шаги в Стамбульском формате", - отметил Мирошник, сообщают "Известия".

Напомним, главная цель, которую преследует Украина, организуя теракты на российской территории — вынудить Москву покинуть переговорный процесс.