Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В МИД России выступили за двусторонний формат диалога с Киевом

Москва считает двусторонний формат более эффективным для достижения результата в урегулировании конфликта вокруг Украины.

Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. "Все основные проблемы решаются в двустороннем диалоге. Когда расширяют список участников, это не всегда хорошо — происходит размывание повестки и просто затягивание переговоров. У нас есть опыт нормандского формата", — заявил дипломат.

По его словам, пока РФ не видит со стороны Украины никакой предрасположенности к переговорам. "Мы сделали шаги в Стамбульском формате", - отметил Мирошник, сообщают "Известия".

Напомним, главная цель, которую преследует Украина, организуя теракты на российской территории — вынудить Москву покинуть переговорный процесс.

Теги: МИД России, Украина


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.06.2025 00:54 Мск МИД РФ: Украина желает вынудить Россию выйти из переговоров
Ранее 03.06.2025 20:59 Мск В ООН прокомментировали теракты ВСУ на российской железной дороге

