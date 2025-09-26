Рютте: Оружие США будет поступать на Украину непрерывно

Вооружение США будет направляться на Украину непрерывно.

Об этом Fox News заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. "Вы увидите постоянный поток американского оружия на Украину, оплаченный их союзниками", – указал он. Отмечается, что расходы на эти поставки будут покрываться американскими союзниками.

Рютте добавил, что не уверен, что президент США Дональд Трамп изменил свое мнение относительно ситуации на поле боя в конфликте вокруг Украины.

Ранее генсек НАТО заявил, что членство Украины уже не обсуждается.