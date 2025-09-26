Трамп: России пора завершить конфликт на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме, что настало время завершить продолжающийся конфликт на Украине.

Он призвал к этому Москву. "Я очень разочарован [президентом РФ Владимиром] Путиным. <…> Думаю, пора остановиться", – указал Трамп.

Комментируя инициативу Турции провести встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского, глава Белого дома отметил, что оба лидера уважают Эрдогана, который может действительно повлиять на ситуацию.

Также Трамп отметил, что впредь не будет называть никакие страны "бумажным тигром".

Ранее президент США назвал Индию и Китай основными спонсорами конфликта на Украине. Свое обвинение Трамп объяснил тем, что Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть.