26 Сентября 2025
Здравоохранение Астраханская область
Фото: astrobl.ru

С начала года более 1,5 тысяч астраханцев прошли обследование в рамках акций ранней диагностики онкозаболеваний

С 22 по 28 сентября по всей стране проходит Неделя информирования о важности диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, организованная Министерством здравоохранения РФ.

Поддерживая акцию, Астраханский областной онкологический диспансер реализует ряд проектов, позволяющих тысячам астраханцев своевременно проходить необходимые обследования.

Значительный вклад в эту работу вносят регулярные Дни открытых дверей, проводимые на базе диспансера ежеквартально. За один такой день специалисты успевают проконсультировать около 400 жителей региона. С начала 2025 года на Днях открытых дверей обследование прошли более 750 человек, при этом у 50 из них были выявлены подозрения на злокачественные новообразования.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Для обеспечения доступности диагностики жителям отдаленных районов области продолжает работу выездная акция «Онкопатруль». С начала года мобильные бригады специалистов посетили 10 районов, где осмотрели 821 человека. По выявленным 134 случаям выданы направления на обследование. Ближайший выезд запланирован в Камызякский район.

Отдельное внимание уделяется просветительской деятельности среди молодежи. В Астраханской области развивается проект «Онкопатруль+», запущенный в 2024 году при поддержке «Росмолодёжи». Несмотря на завершение грантовой поддержки, продолжают проходить лекции и мастер-классы, направленные на профилактику онкологических заболеваний среди молодого поколения.

томограф, оборудование, онкология(2020)|Фото: Накануне.RU

Заболевание, выявленное на начальной стадии, в большинстве случаев поддается успешному лечению. Своевременное прохождение профилактических осмотров – это эффективный способ заботы о здоровье.

 

Теги: онкопатруль, онкодиспансер, обследования, медицинские осмотры


