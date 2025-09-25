В Астраханской области на автодорогах осуществили комплекс мер для снижения аварийности

В Астрахани завершены работы по повышению безопасности дорожного движения на участках с повышенной аварийностью.

Специалисты выявили 17 ключевых участков, которые требовали первоочередного вмешательства. В частности, улица Яблочкова вблизи Центра дополнительного образования, где за год зафиксировали три наезда на пешеходов.

Для обеспечения безопасности здесь установили искусственные дорожные неровности, обновили дорожные знаки и разметку, а также установили камеры фото-видеофиксации.

Все запланированные мероприятия на аварийно-опасных участках выполнены в полном объеме. Параллельно велась работа на двадцати самых загруженных перекрестках городских магистралей, где также была обновлена разметка и внедрена система видеоконтроля для непрерывного мониторинга и пресечения нарушений ПДД.

Реализованный комплексный подход по улучшению инфраструктуры и внедрению современных технологии контроля направлен на создание безопасной среды для всех участников дорожного движения и способствует устойчивому снижению аварийности в регионе.