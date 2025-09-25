Трамп предложил Эрдогану отказаться от покупки российской нефти

Американский президент Дональд Трамп заявил о желании прекратить покупку российской нефти со стороны Турции. Об этом он заявил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Белом доме. По его словам, Эрдогана уважают как в России, так и Украине и такими действиями он мог бы оказать значительное влияние на урегулирование конфликта между странами.

"Я бы хотел, чтобы он перестал покупать российскую нефть, до тех пор, пока Россия будет продолжать бесчинствовать на Украине. Он мог бы оказать серьезное влияние. При этом он занимал нейтральную позицию. Лучшее, что он мог бы сделать - перестать покупать нефть у России", - заявил Трамп.

Ранее президент США назвал Индию и Китай основными спонсорами конфликта на Украине. Свое обвинение Трамп объяснил тем, что Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть. Однако он отметил, что также от покупки части энергоносителей из России не отказались и страны НАТО. Он заявил, что пошлины против России будут эффективны только если европейские страны присоединятся к американским рестрикциям.