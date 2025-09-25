Аббас заявил, что ХАМАС ни при каких обстоятельствах не встанет во главе Палестины

Движение ХАМАС ни при каких обстоятельствах не будет допущено к управлению правительством Палестины. Об этом заявил глава местной национальной администрации Махмуд Аббас. По его словам, члены движения будут обязаны сдать их оружие, чтобы не угрожать безопасности граждан.

"Движению ХАМАС не будет отведено роли в управлении. ХАМАС и другие группировки должны будут сдать их оружие Палестинской национальной администрации в рамках процесса по созданию единого государства, единого законодательства и только государственных сил безопасности", - отметил Аббас в видеообращении к Генассамблее ООН.

Помимо этого, он также добавил, что Палестина готова нести ответственность за управление и безопасность в секторе Газа, как части государства. После этого он призвал обе стороны завершить конфликт в Газе, освободить всех заложников и пленных и ввести неограниченный доступ на территорию для поставки гуманитарной помощи.