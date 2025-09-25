25 Сентября 2025
Общество Костромская область
Фото: Накануне.RU

В Костромской области губернатор Сергей Ситников инициировал новую выплату студенткам с детьми

Соответствующий законопроект был утвержден на заседании администрации Костромской области.

Необходимо отметить, что задачи по поддержке семей с детьми являются одним из главных аспектов региональной социальной политики. В Костромской области сформирована и действует комплексная система оказания мер поддержки, которой охвачено более 30 тысяч семей региона.

Сейчас губернатор Сергей Ситников инициировал законопроект, направленный на поддержку молодых студенческих семей с детьми.

(2025)|Фото: adm44.ru

Теперь женщины до 23 лет (кормящие мамы и мамы детей в возрасте до 3-х лет), которые проходят очное обучение в образовательных организациях или вузе, будут ежемесячно получать денежное пособие. Эта выплата составит 40% от величины прожиточного минимума, то есть на данный момент около 7 тысяч рублей.

Специалисты по демографии полагают, что данная выплата будет стимулировать женщин к рождению первого ребенка в наиболее продуктивном для здоровья мамы ир ребенка возрасте.

Выплаты предполагают установить с 1 января 2026 года. Средства для исполнения новой меры поддержки предусмотрят в областном бюджете.

(2025)|Фото: adm44.ru

Проект закона уже направлен на рассмотрение депутатов Костромской областной Думы. Напомним, новый созыв областного парламента свое первое заседание планирует провести в середине октября.

Инициированная Сергеем Ситниковым выплата станет дополнением к другим федеральным мерам поддержки молодых мам - единому пособию на детей, единовременному пособию при рождении ребёнка, ежемесячному пособию по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ежемесячной выплате на первого ребёнка до 3 лет и др. Доплату будут начислять, если среднедушевой доход семьи не будет превышать величины прожиточного минимума, установленного в Костромской области.

