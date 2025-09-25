25 Сентября 2025
Спорт Омская область
Фото: пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

Нефтяники развивают детско-юношеский спорт в Сибири

Детско-юношеская школа единоборств "Шторм" в Омске отметила 10-летие. Поздравить спортсменов приехали высокие гости из столицы и губернатор региона: председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, губернатор Омской области Виталий Хоценко и президент, председатель правления Сбера Герман Греф. Об этом Накануне.RU сообщили в компании "Газпром нефть".

Сегодня "Шторм" – это полноценная система спортивной подготовки и бренд Омской области, такая трансформация стала возможной благодаря поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании.

"В 2015 году “Газпром нефть” стала партнером Александра Шлеменко в создании школы “Шторм”. И за 10 лет проект добился очень большого прогресса. Из одной школы единоборств в Омске он вырос в многоуровневую спортивную систему федерального масштаба. “Шторм” на сегодня объединяет центральную детско-юношескую школу в Омске, 13 региональных филиалов в разных регионах нашей страны. На 2025 год в системе “Шторм” занимаются спортом почти 5 тысяч воспитанников. Мы очень рады, что выступаем партнером этого проекта и продолжим его развитие. Отдельно хочу отметить Александра Шлеменко – и он, и вся его команда буквально живут школой, что и обеспечивает такие выдающиеся результаты", – отметил Александр Дюков, председатель правления "Газпром нефти".

Помимо крупнейшей в стране школы по смешанным единоборствам, система "Шторм" сегодня включает всероссийские детско-юношеские турниры по ММА "Кубок Шлеменко" и "Кубок Зборовского", городской спортивный фестиваль "Штормфест", который в 2025 году посетило более 40 тысяч человек. Также при поддержке "Газпром нефти" на базе школы "Шторм" была создана профессиональная команда STORM Shlemenko Fight Team, представляющая возможность воспитанникам школы развиваться в спорте высоких достижений. В 2021 году для старта профессиональной карьеры спортсменов был создан промоушен SFC (Shlemenko Fighting Championship).

(2025)|Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

"При поддержке компании "Газпром нефть" за эти десять лет удалось создать эффективный социальный лифт: все ребята, пришедшие в школу "Шторм", могут на равных условиях бесплатно начать тренироваться, выступать на турнирах, достигать званий мастера спорта, пробовать себя в Гран-при, в любительских турнирах, а потом попасть в нашу команду и стать профессиональными спортсменами", – подчеркнул Александр Шлеменко, основатель школы единоборств "Шторм", чемпион мира по ММА.

Как отметил Виталий Хоценко, губернатор Омской области, школа зарекомендовала себя как патриотический проект, который направлен на то, чтобы делать ребят сильнее и крепче, чтобы они занимались регулярно спортом, чувствовали свою силу, а также проявляли спортивное уважение друг к другу.

