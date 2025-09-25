В Екатеринбурге "накрыли" крупнейшее на Урале нелегальное производство жидкостей для вейпов

В Екатеринбурге удалось пресечь работу крупнейшего на Урале нелегального производства жидкостей для вейпов. По словам общественника Дмитрия Чукреева, цех площадью в 2 тыс. кв.м. на Уралмаше может быть также крупнейшим во всей России.



Найти и "накрыть" производство удалось при содействии оперативников УЭБиПК свердловского ГУ МВД, сотрудников Управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО и участников движения "Здоровое Отечество".

Цех был оснащен всем необходимым оборудованием для производства и разлива готовой продукции известных брендов в промышленных масштабах. 19 станков и 25 сотрудников работали круглосуточно, половина из работников - глухонемые.

"Владельцы цеха, так понимаю, централизованно привлекли их к работе через какое-то агентство – пусть это остается на их совести. Нашли силовики в помещении и несколько пневматических пистолетов – зачем они понадобились рабочим, остается загадкой", – отметил Чукреев.

По его словам, производилась жидкость в антисанитарных условиях, жидкость разливалась по тарам и маркировалась этикетками с неверными адресом и датой производства. Что на самом деле содержалось в производимой жидкости, предстоит выяснить в ходе экспертизы.

Полиция уже изъяла более 100 тыс. флаконов, готовых к сбыту. Также предстоит выяснить личности владельцев незаконного бизнеса.

"Что я могу сказать без всяких экспертиз – жидкость, которую производили в цехе, это смертельная отрава. Сейчас удалось остановить его деятельность и не допустить попадания продукции на полки магазинов. Организация такого цеха – временно затратная и финансовоемкая история, оцениваемая в десятки миллионов рублей, поэтому можно говорить о серьезном ударе по вейп-индустрии", – добавил общественник.

