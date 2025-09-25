25 Сентября 2025
Уральский ФО
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Полицейские Югры задержали 56-летнего жителя Липецка, причастного к обману свыше 30 россиян

Полицейские Югры задержали 56-летнего жителя Липецка, причастного к обману свыше 30 россиян более чем на 2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В начале 2025 года в дежурную часть УМВД по Нижневартовску обратился местный житель с сообщением о хищении у него 39 тысяч рублей при заказе запчастей через Интернет. Полицейские установили личность подозреваемого. Выехав в служебную командировку в Липецкую область, полицейские при поддержке Росгвардии задержали 56-летнего мужчину, ранее судимого за 15 эпизодов мошенничества.

По версии полиции, схема обмана была тщательно продумана: липчанин размещал объявления о продаже автомобильных комплектующих, преимущественно для иномарок, на популярных торговых площадках и в социальных сетях. Вступая в переписку с потенциальными покупателями, интернет-продавец требовал полную предоплату, обещая предоставить документы об отправке товара. После получения денежных средств на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, лжепродавец переставал выходить на связь.

У задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли девять мобильных телефонов, 66 сим-карт, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Правонарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

При проведении следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник может быть причастен к совершению еще 32 аналогичных эпизодов в отношении граждан из разных регионов России. Предварительная сумма ущерба может составлять более 2 миллионов рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Полицейские Югры, Липецк, мошенничество


