"Вы что творите?!": генерал Шаманов возмутился переименованием станиц в Чечне

Генерал Владимир Шаманов возмутился переименованием станицы Шелковской в Чеченской Республике в Терек.

Сегодня Госдума в первом чтении одобрила переименование трех населенных пунктов в Чечне – по предложению республиканского парламента. Так, Наурская станет Невре, Шелковская – Тереком, Серноводское – Серноводском.

У депутата Шаманова ("Единая Россия"), непосредственного участника Чеченской войны, возникли вопросы. "

"Предлагают переименовать казачьи станицы, которые имеют исторические названия. Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, то теперь и названия стирают. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!" – задался вопросом народный избранник на заседании Госдумы. Несмотря на это, коллеги Шаманова проголосовали за переименование.

Согласно данным "Википедии", название станицы Шелковской в Чеченской Республике (ныне это уже город) произошло от шёлкового завода, который основал в 1718 году на реке Терек армянский купец Сафар Васильев. Вокруг завода возникло грузино-армянское поселение, по имени купца получившее название Сарафанниково и ставшее затем станицей Шелковской.