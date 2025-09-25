На Кубани женщина спасалась от беспилотников и получила штраф за превышение скорости

В Краснодарском крае женщина получила штраф за превышение скорости, спасаясь от беспилотника.

Инцидент произошел по дороге в Приморско-Ахтарск. За рулем автомобиля была жительница Краснодара, в салоне – двое ее сыновей.

Семье оставалось ехать до Приморско-Ахтарска около получаса, когда началась атака дронов. Два были сбиты силами ПВО, младший ребенок сильно испугался. Мать решила ехать как можно быстрее и превысила скорость – набрала более 100 км/ч. Семья благополучно добралась до города.

Через некоторое время женщина получила штраф за превышение скорости – на этом участке дороге стоит знак, запрещающий превышать 60 км/ч. Семье пришлось в суде доказывать, что они, возможно, использовали единственный шанс спастись. Штраф в итоге отменили, передает Газета.Ру.