Паслер раздал дотации свердловским муниципалитетам: больше всех получил Березовский

Новый губернатор Свердловской области Денис Паслер на заседании правительства 25 сентября распределил дотации муниципалитетам региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, речь идет о тех территориях, которые достигли наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления. Оценка проводилась по 42 показателям, в числе ключевых была удовлетворенность жителей.

Больше всех – 2,3 млн рублей – получил Березовский. 1,8 млн рублей направят в Богданович, 1,2 млн рублей – в Красноуфимск. По 900 тысяч рублей получили Нижняя Салда и Таборинский район.

Общая сумма дотаций составила 7 млн рублей, деньги будут направлены из бюджета региона. Теперь свердловские муниципалитеты смогут потратить эти средства на ремонт школ и детских садов, поликлиник, домов культуры, строительство спортивных и детских площадок, а также благоустройство парков, мест отдыха и другие цели.