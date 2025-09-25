В России небольшой дефицит нефтепродуктов – вице-премьер Новак

В России наблюдается "небольшой дефицит" нефтепродуктов, заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак, курирующий ТЭК.

"На сегодняшний день, действительно, есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков, всегда такая практика была", - цитирует Новака "Интерфакс".

По словам вице-премьера, на топливном рынке "баланс в целом и по сентябрю, и октябрю сложен".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове сложился дефицит бензинов, проблему с АИ-95 собираются решить в течение двух дней, с АИ-92 – в течение двух недель. Между тем, о перебоях с поставкой топлива сообщают и в Москве, и в Татарстане, и в Нижегородской области, и на Дальнем Востоке.