Работы по модернизации сетей водоснабжения в Астраханской области ведутся в рамках нацпроекта

В селе Красный Яр Астраханской области по улицам Янтарная, Полковника Даулетова, Майора Суюнчалиева и Лазурная ведутся работы по строительству и закольцовке сетей водоснанабжения.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина на объекте побывал заместитель председателя правительства региона Михаил Богомолов.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 35%. Проложено 4 км из 7,5 км запланированных сетей, смонтировано и обвязано 16 колодцев, а также залито 14 фундаментных подушек. В ходе осмотра Михаил Богомолов отметил высокую значимость объекта для жителей, подчеркнув, что закольцовка существующих тупиковых линий решит проблемы с гидравликой и надёжностью водоснабжения, особенно в зимний период. Он также обратил внимание на необходимость ускорить работы, чтобы успеть сдать объект в срок.

«Закольцовка сетей в Красном Яру позволит повысить надёжность: при аварии на одном участке можно будет отключить его, не оставляя без воды потребителей, и запитать их с другой стороны», – отметил Михаил Богомолов.

Заместитель председателя правительства подчеркнул, что проект финансируется по особому механизму программы модернизации коммунальной инфраструктуры, который позволил подключить к реализации несколько муниципалитетов. Всего в регионе по этой программе ведётся семь объектов.