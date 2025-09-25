Краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет - Набиуллина

Повышение налогов выльется в скачок цен, но он будет краткосрочным – как в 2019-м году, когда тоже повышали НДС, считает председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Напомним, представленный накануне правительством проект бюджета на 2026 год предусматривает увеличение НДС с 20% до 22%. Также корректируются и еще несколько налоговых тарифов.

"Мы сейчас расцениваем проект бюджета как дезинфляционный. Да, краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет. Но вспомните опыт 2019 года, когда НДС также увеличивался на 2%. И реакция была умеренной. Нельзя здесь прямым счетом считать, что один к одному это переложится в рост цен. И тогда НДС повысился на 2%, а в инфляцию это добавило 0,6-0,7 пункта", - заявила Набиуллина.

"Даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект. Он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий, но в отличие от роста дефицита, как возможной альтернативы, через заимствование он точно не может быть источником устойчивого инфляционного давления. Это самое главное", - полагает председатель ЦБ.

По словам Набиуллиной, лучше повысить налоги, чем увеличивать заимствования для покрытия дефицита бюджета: "Почему так? Потому что чем сильнее государство наращивает долг, тем выше мы должны поддерживать ставки, и тем меньше пространства остается для кредита частному сектору".