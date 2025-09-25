СМИ: В школьной программе может появиться фиджитал-спорт

В программу курса физической культуры в российских школах могут включить освоение новой дисциплины – фиджитал-спорта. Это двухуровневые состязания, состоящие из киберспорта и реального физического соревнования. Telegram-канал Mash заявляет, что появление фиджитал-спорта в программе уже одобрено Министерством просвещения, правда, в виде эксперимента в нескольких российских городах (и это почему-то должна одобрить Госдума). Официального подтверждения от министерства пока нет.

Канал даже сообщает, что есть ряд видеоигр, которые могут появиться в программе - FIFA, Counter-Strike и Dota 2. Впрочем, у последних двух есть возрастное ограничение 16+.