Движение по Механическому переулку в Екатеринбурге ограничат на год

В Екатеринбурге на год ограничат движение по Механическому переулку. Как сообщают в пресс-службе мэрии, работы стартуют 1 октября текущего года и завершатся 31 октября следующего.

Движение закроют от улицы Войкова до дома № 18 по переулку Механическому. На участке в границах улиц Стачек, Войкова и переулка Ритслянда специалисты ООО "Брусника" будут строить комплекс жилых домов, нежилых помещений и подземные автостоянки.

Объехать участок можно будет по улицам Каширской, Стачек и Войкова. Схема движения общественного транспорта не изменится.